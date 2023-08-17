17 августа, 06:47,
обновлено 17 августа, 07:09

Путин поручил рассмотреть вопрос создания Московского международного кинокластера

Президент также поручил рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов этой особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился к концу сентября рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии - международного кинокластера. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории г. Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера) и о специальных мерах поддержки резидентов указанной особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов", - говорится в поручении.

Доклад президенту должен быть представлен до 30 сентября 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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