17 августа, 06:53,
обновлено 17 августа, 07:12

Путин поручил внести поправки о полном госфинансировании мультфильмов для детей

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Президент дал это распоряжение к 30 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился к 30 сентября внести в законодательство поправки о полном государственном финансировании производства и проката мультфильмов для детей. Такое поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России", сообщается на сайте Кремля.

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"Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества", - говорится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, президент распорядился обеспечить внесение в налоговое законодательство изменений, предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 3% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

Путин также поручил рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, используемых в производственном цикле киноиндустрии. Президент также дал поручение представить предложения по поддержке использующих образы героев произведений отечественной детской литературы и мультипликационных фильмов отечественных производителей товаров для детей. Речь, в том числе, идет о субсидировании части расходов на развитие производства таких товаров и использование указанных образов.

Все эти поручения должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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