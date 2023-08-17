Выручка облачного сервиса "Билайна" в I полугодии выросла на 85%

Она составила 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Выручка российского поставщика IT-услуг и облачных сервисов Beeline cloud в I полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 85%, почти до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Выручка Beeline cloud выросла на 85% - до 1 275 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря расширению предоставляемых услуг и наращиванию присутствия на рынке облачных решений", - сообщили в пресс-службе.

В разрезе выручки по отраслям лидирует оптовая и розничная торговля, доля которых составила 22%, госсектор с долей 19,9% и финансовая отрасль с долей 13,8%. В сравнении с первым полугодием 2022 года показатель EBITDA увеличился на 137% - до 537 млн рублей.

Число клиентов облачных сервисов выросло на 22%, до 2,8 тыс. Акцент в первом полугодии сделан на продуктах, замещающих популярные зарубежные сервисы ушедших поставщиков, добавили в пресс-службе.