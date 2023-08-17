Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 057,73 пункта, индекс РТС торговался на отметке 1 016,29 пункта

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост до 0,27% и находится на уровне 3 057,73 пункта, индекс РТС растет на 0,17% и торгуется на отметке 1 016,29 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 069,81 пункта (+0,67%), а долларовый индекс РТС рос на 0,2% до 1 016,62 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на торгах Мосбиржи растет на 0,16% до 94,82 рубля, евро находится на отметке 103,23 рубля (+0,02%). Курс юаня прибавляет 0,13% и находится на уровне 12,919 рубля.