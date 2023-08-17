Чистая прибыль энергобизнеса "Эн+" в I полугодии выросла на 43,7%

Она составила $217 млн

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль энергетического сегмента "Эн+" по международным стандартам финансовой отчетности по результатам первого полугодия 2023 года выросла в годовом выражении на 43,7% и составила $217 млн, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA энергобизнеса группы возросла на 21,2%, до $731 млн, а маржинальность EBITDA выросла на 2,3 п. п., составив 36,6%. При этом капитальные затраты снизились на 4%, до $167 млн.

Выручка энергетического сегмента "Эн+" за январь - июнь выросла на 13,8%, до $2 млрд. Чистый долг энергобизнеса снизился на 22,3% по сравнению с уровнем 31 декабря 2022 года и составил $3 млрд.

В то же время консолидированная чистая прибыль по группе в целом в первом полугодии 2023 года составила $662 млн, что на 63,2% ниже показателя за 2022 год. Выручка сократилась на 12,5%, до $7,29 млрд, тогда как скорректированная EBITDA сократилась на 56%, до $1,05 млрд.

Генеральный директор "Эн+" Group Владимир Кирюхин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что сложная экономическая ситуация на внешних рынках в совокупности с последствиями беспрецедентных вызовов, возникших в 2022 году, создала для компании непростые условия в первом полугодии 2023.

"Мы продолжаем тщательно анализировать динамику и совершенствовать подходы для укрепления позиций компании. В числе наших стратегических приоритетов остается дальнейшее улучшение сырьевой независимости, оптимизация экспортных стратегий, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и эффективная реализация инвестиционной программы, которая призвана обеспечить непрерывную операционную деятельность и будущий рост "Эн+", - добавил он.

Выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии "Эн+" по результатам января - июня 2023 года снизилась на 9,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составила 39,5 млрд кВт⋅ч.

В частности, выработка электроэнергии на ГЭС группы в первом полугодии составила 29,9 млрд кВт⋅ч, что на 16,2% меньше, чем годом ранее. Абаканская солнечная станция увеличила выработку электроэнергии на 3,1%, до 3,3 млн кВт⋅ч из-за большего количества солнечных дней за отчетный период. При этом выработка электроэнергии на тепловых электростанциях группы выросла на 20,3%, составив 9,5 млрд кВт⋅ч в связи с ростом энергопотребления в Иркутской энергосистеме на 1,6%, а также снижением генерации ГЭС Ангарского каскада.

В то же время отпуск тепла вырос на 1,3% и составил 15,4 млн Гкал, что обусловлено более низкой среднемесячной температурой воздуха.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.