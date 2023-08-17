17 августа, 07:09

Путин поручил рассмотреть вопрос об обнулении НДС для производителей спецэффектов

Срок исполнения установлен до 30 октября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ к 30 октября рассмотрит вопрос об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) при производстве российскими компаниями спецэффектов для иностранного кино. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о возможности применения налоговой ставки 0% по налогу на добавленную стоимость при выполнении российскими организациями работ (оказании услуг) по созданию аудиовизуальной продукции посредством компьютерной графики в интересах иностранных лиц, а также при передаче таким лицам прав на использование персонажей и других объектов авторских и смежных прав, предназначенных для включения в состав иных результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в поручении, адресованном правительству совместно с Агентством стратегических инициатив.

Срок исполнения установлен до 30 октября 2023 года. Поручение дано по итогам посещения президентом 30 мая выставки "Развитие креативной экономики в России". С просьбой об отмене НДС для производителей визуальных эффектов для киноиндустрии к Путину тогда обратился гендиректор ООО "Мрпост" Арман Яхин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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