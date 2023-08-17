"Крымский титан" увеличил реализацию диоксида титана в три раза после повторного запуска

В пресс-службе БСК сообщили, что за семь месяцев 2023 года объем реализации составил более 23 тыс. тонн

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Запущенный в 2022 году при участии Башкирской содовой компании (БСК) завод "Крымский титан" увеличил объем реализации диоксида титана в три раза за семь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также предприятие возобновило производство минеральных удобрений и работает без простоев, сообщили ТАСС в пресс-службе БСК.

"После запуска в 2022 году при участии новой управляющей компании предприятие работает без простоев производственного цикла. За семь месяцев объем реализации диоксида титана российского производства составил более 23 тыс. тонн, что в три раза выше аналогичного периода прошлого года", - сказано в сообщении.

В 2023 году возобновлено производство минеральных удобрений - в марте стартовал выпуск первых партий аммофоса. По состоянию на июль суммарно цех произвел более 25,3 тыс. тонн минеральных удобрений.

"Сернокислотное производство с января по июль текущего года выпустило более 151 тыс. тонн серной кислоты. Ключевым направлением потребления является обеспечение собственных производственных нужд предприятия. Кроме того, предприятие с января по июль по заявкам потребителей выпустило 4 613 тонн железа II сульфата технического и свыше 16,6 тыс. тонн железного купороса технического", - добавили в БСК.

Диоксид титана пользуется спросом в странах СНГ и дальнего зарубежья, поставки идут в направлении Индии, Латинской Америки, Сербии, Турции, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана.

БСК по решению правительства РФ взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку предприятия, разработан пятилетний план работы завода с увеличением производства диоксида титана до 120 тыс. тонн в год.