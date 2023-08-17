Правительство Казахстана примет решение о строительстве АЭС после общественных слушаний

Они предполагают оценку проектной документации, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Решение правительства Казахстана о строительстве атомной электростанции будет принято после общественных слушаний, которые предполагают оценку проектной документации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области. Для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. В этой связи составлен шорт-лист, состоящий из следующих потенциальных поставщиков ядерных технологий: китайская компания CNNC с реактором HPR-1000; корейская KHNP с реактором APR-1400; российская Росатом с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000; французская EDF с реактором EPR-1200", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством, решение о строительстве ядерных установок принимает правительство Казахстана при согласии местных представительных органов. В ноябре 2022 года на очередной сессии местного представительного органа Алма-Атинской области принято решение дать согласие на строительство АЭС при условии поддержки жителей района. В этой связи 22 августа в селе Улькен запланированы публичные слушания по вопросу строительства.

По данным Минэнерго, при получении согласия местного представительного органа на строительство АЭС правительство Казахстана примет решение о выборе района размещения станции, состоится выбор технологии АЭС. После этого проведут инженерные изыскания по размещению и проектированию АЭС, состоится подготовка предпроектной документации. Затем пройдут общественные слушания, целью которых будет оценка проектной документации по строительству АЭС. Только после этого будет принято решение правительства Казахстана о строительстве АЭС.