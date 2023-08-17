17 августа, 07:34,
обновлено 17 августа, 08:01

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования

В холдинге сообщили, что продолжат снимать ограничения на популярные у пассажиров направления

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" возобновил продажу билетов за 90 суток почти на все маршруты поездов дальнего следования.

Читайте также
В приложении "РЖД пассажирам" появилась активация билета на электрички с помощью NFCРЖД с начала года оснастили более 200 вокзалов автоматическими камерами храненияРЖД планируют приобрести более 8,2 тыс. локомотивов до 2035 года

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", - сказано в сообщении.

В холдинге отметили, что продолжат снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация