РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования

В холдинге сообщили, что продолжат снимать ограничения на популярные у пассажиров направления

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" возобновил продажу билетов за 90 суток почти на все маршруты поездов дальнего следования.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле", - сказано в сообщении.

В холдинге отметили, что продолжат снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.