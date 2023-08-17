Пекин прорабатывает меры в связи с ограничениями США на инвестиции в КНР

Как уточнила официальный представитель Минкоммерции Китая Шу Цзюэтин, Пекин уже выразил Вашингтону серьезную обеспокоенность по этому поводу

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Власти КНР изучают последствия от введенных Вашингтоном ограничений на американские инвестиции в китайскую экономику и готовятся принять необходимые ответные меры. Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

"Указ президента США [Джо Байдена] об ограничении инвестиций в КНР наносит ущерб им [Соединенным Штатам] самим, а также другим [странам], - подчеркнула она на пресс-конференции. - Наше ведомство в последнее время проводит встречи с компаниями, изучает влияние, которое в действительности оказывает на них этот указ".

Как уточнила официальный представитель, Пекин уже выразил Вашингтону серьезную обеспокоенность по этому поводу. "В соответствии с результатами оценки мы примем необходимые ответные меры", - подытожила Шу Цзюэтин.

На прошлой неделе Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая. В частности, это касается разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.