На Украине заявили о восстановлении гидроагрегата одной из ГЭС

Как отметили в Укргидроэнерго, суммарно выдачу электроэнергии станции в объединенную энергосистему Украины увеличили на 157 МВт

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Гидроэнергетики запустили в работу гидроагрегат одной из ГЭС на Украине. Об этом сообщили в Укргидроэнерго.

Помимо этого, продолжили в компании, на станции продолжаются восстановительные работы. "В настоящее время это позволяет увеличить возможность выдачи мощности ГЭС на 100 МВт. Суммарно выдача электроэнергии этой ГЭС в объединенную энергосистему Украины увеличена на 157 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале Укргидроэнерго.

О какой именно ГЭС идет речь, не уточняется.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 24 марта замминистра энергетики Украины Юрий Власенко сообщил, что в стране остается поврежденным 31 объект энергогенерации, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.