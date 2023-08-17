Путин поручил актуализировать Концепцию развития творческих индустрий до 2030 года

Президент также распорядился обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих определение понятий "креативная экономика" и "творческие (креативные) индустрии"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству актуализировать Концепцию развития креативных индустрий. Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить актуализацию Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, в том числе плана мероприятий по реализации указанной концепции", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также распорядился обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих определение понятий "креативная экономика" и "творческие (креативные) индустрии", определение перечня творческих (креативных) индустрий, утвердить методологию оценки вклада креативной экономики в экономику страны. Такой анализ должен впредь проводиться на ежегодной основе.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить внесение поправок в законы, предусматривающих определение понятия "креативный кластер", установление особенностей и условий деятельности таких кластеров, чтобы можно было обеспечить адресную государственную поддержку. Путин поручил обеспечить разработку и утверждение дорожной карты по реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" по направлению "Предпринимательская деятельность в сфере творческих (креативных) индустрий".

Все эти поручения должны быть исполнены до 15 декабря 2023 года.

Поддержка товаров и услуг креативных индустрий

Президент также распорядился включить мероприятия по поддержке выхода товаров, работ, услуг креативных (творческих) индустрий на отечественный и иностранные рынки в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". То же самое касается рекламирования таких товаров, работ, услуг на федеральных и региональных теле- и радиоканалах, а также оказания мер финансовой поддержки для развития креативных индустрий. Помимо этого, Путин поручил проводить в российских регионах выставки, ярмарки и другие мероприятия, направленные на удовлетворение спроса населения и организаций и повышение предложения на товары, работы, услуги творческих индустрий.

О Концепции развития творческих индустрий

Концепция развития творческих индустрий была утверждена правительством в сентябре 2021 года. Предполагается, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2% до 6%, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6% до 15%.