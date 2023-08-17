Росавиация заявила, что уход SITA из РФ не оказывает негативного влияния на отрасль

РБК ранее сообщило, что российские перевозчики осенью могут столкнуться со сложностями из-за отключения "авиационного SWIFT" от каналов SITA

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Изменение схемы передачи данных для обслуживания международных рейсов из-за ухода провайдера SITA из России не оказывает негативного влияния на российскую гражданскую авиацию. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Изменение схемы передачи данных, необходимых для обслуживания международных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в аэропортах России, связанных с уходом с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации", - отметили в Росавиации.

С 2022 года авиакомпании и аэропорты РФ внедряют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства. "Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, также успешно применяют альтернативные каналы связи", - добавили в Росавиации.

При этом в Минтрансе РФ напомнили, что большая часть сервисов SITA была отключена в течение 2022 года. Кроме того, там сообщили, что ведомство уже занимается решением вопросов импортозамещения отраслевых IT-решений, в частности, разработан сервис "Авиационная сервисная платформа".

"Система в том числе реализует сервисы обмена сообщениями форматов IATA и EDIFACT, аналогичные решениям компаний SITA, и уже используется рядом российских авиакомпаний при выполнении внутренних и отдельных международных рейсов",- пояснили в Минтрансе, отметив, что риски, связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок, сняты.

Ранее издание РБК сообщило, что перевозчики РФ осенью могут столкнуться со сложностями из-за отключения "авиационного SWIFT" от каналов SITA.