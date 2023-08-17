По словам источника, онлайн-ретейлер уже начал переговоры с потенциальными партнерами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries изучает выход на рынок Китая и уже начал переговоры с потенциальными партнерами, сообщил ТАСС источник на рынке.

"У компании есть планы по выходу на рынок Китая. Уже начались переговоры с потенциальными партнерами", - сказал собеседник агентства. Представитель Wildberries отказался от комментариев.

Согласно данным из реестра на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая, компания еще в 2021 году подала заявки на регистрацию в стране своего товарного знака в различных классах по Международной классификации товаров и услуг.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана.