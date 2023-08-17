Объем проданной банкам части кредитного портфеля ФРП превысил 10 млрд рублей

Как отметили в пресс-службе фонда, в результате сделок банки могут пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов от фонда по формуле "ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) провел новые сделки по продаже части кредитного портфеля ВТБ, Совкомбанку и Новикомбану, доведя объем переданной банкам части своего кредитного портфеля до 10 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"В результате новых сделок ВТБ выкупил пул из шести займов на сумму 1,2 млрд рублей, Совкомбанк - 13 займов на 1,4 млрд рублей и Новикомбанк - три займа на 807 млн рублей. Первые сделки по продаже части портфеля займов ФРП прошли в июне и июле 2023 года. Тогда Новикомбанк выкупил пул из семи займов на 1,3 млрд рублей, а банк "Россия" - 16 займов на 5,8 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Со ссылкой на директора ФРП Романа Петруцу поясняется, что фонд начал реализовывать банкам часть портфеля займов, так как спрос на займы со стороны предприятий опережает возможности фонда. При этом передается та часть, где ФРП уже выполнил функцию института развития, то есть помог запустить новые производства,

"Такие проекты мы передаем банкам при обязательном сохранении уникальных льготных условий для клиента. На текущий момент мы передали банкам 45 займов на 10,5 млрд рублей, то есть половину от запланированных до конца года 20 млрд рублей. Это позволит нам профинансировать больше новых инвестиционных проектов в обрабатывающих отраслях промышленности", - приводятся его слова в сообщении.

В результате сделок с ФРП банки могут пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов от фонда по формуле "ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП". Отмечается, что для всех заемщиков после принятия портфеля банком сохраняются все льготные условия: процентная ставка, срок, выплата процентов раз в квартал. При этом ФРП оставляет за собой контроль за ходом реализации проектов.

Объем кредитного портфеля фонда составляет 261 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал свыше 1 400 займов на общую сумму более 420 млрд рублей, из них более 140 млрд рублей - в 2022 году.