Бренд чая "Беседа" планирует вернуться на российский рынок

Как сообщил гендиректор и совладелец ОЧК Александр Конов, на первом этапе под брендом будут выпускать черный чай в пакетиках, затем ассортимент расширят

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объединенная чайная компания (ОЧК) планирует перезапуск марки чая "Беседа" в среднем ценовом сегменте. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на гендиректора и совладельца ОЧК Александра Конова.

Производство чая под брендом "Беседа" уже началось в Петербурге на этой неделе, в торговых сетях продукция должна появиться в сентябре. На первом этапе под брендом будет выпускаться черный чай в пакетиках, затем ассортимент будет расширяться, добавил Конов.

Согласно данным аналитической системы "Спарк", ОЧК стала владеть товарными знаками, которые связаны с брендом "Беседа", в июне 2023 года. Бренд появился на российском рынке в конце 1990-х годов и наряду с Lipton и Brooke Bond входила в портфель концерна Unilever. В 2021 году Unilever продала чайный бизнес, объединенный в компанию Ekaterra, фонду CVC Capital Partners, пишет газета.

В августе 2022 года пресс-служба компании Ekaterra сообщала ТАСС о том, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в РФ к концу 2022 года, а вскоре после этого компания прекратит их продажу и дистрибуцию. При этом Минсельхоз РФ отмечал, что министерство оценивает российский рынок как полностью обеспеченный чайной продукцией, и считает, что уход производителя Lipton, Saito и Brooke Bond не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент продукции.

В Ekaterra на запрос издания не ответили.