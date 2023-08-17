17 августа, 08:41,
обновлено 17 августа, 09:01
Военная операция на Украине

Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента и фейков об СВО

Согласно материалам дела, в адрес компании направили уведомление о необходимости удаления таких видеороликов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья.

Согласно материалам дела, в адрес компании было направлено уведомление о необходимости удаления видеороликов на портале YouTube, которые содержат информацию о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, нахождение на котором может представлять опасность для жизни и здоровья, а также роликов, в которых содержится ложная информация о специальной военной операции на Украине.

Ранее этот же суд неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения, последний раз - в мае на 3 млн рублей за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация