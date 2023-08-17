"М.Видео-Эльдорадо" из-за курсов валют зафиксировал цены на социально значимую технику

В частности, по минимальным ценам июля доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне ослабления рубля фиксирует на два месяца с возможностью продления цены в 30 товарных группах социально значимой техники на минимальном уровне июля. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" <…> на фоне колебаний валютных курсов запускает инициативу по фиксации розничных цен. "М.Видео-Эльдорадо" "заморозила" цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая устройства, необходимые для учебы", - сообщает ретейлер. В частности, по минимальным ценам июля доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы.

Кроме того, в перечень социально значимой техники вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены.

Программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом РФ и Федеральной антимонопольной службой по стабилизации ценовых условий в России. "Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации", - добавляет компания. Техника с фиксированными ценами доступна примерно в 370 городах, где работают магазины сетей "М.Видео" и "Эльдорадо". Инициатива распространяется и на покупки в онлайне.

"Несмотря на экономические реалии, мы стараемся сохранить доступные цены на широкий ассортимент техники. "М.Видео-Эльдорадо" фиксировала розничные цены на социально значимые товары в марте 2022 года, и это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках", - отметил коммерческий директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Олег Муравьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Федеральная антимонопольная служба уточняет, что группа зафиксировала цены с 17 августа. "Действия группы призваны поддержать инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Служба проконтролирует соблюдение принятых торговыми сетями добровольных обязательств", - добавляет ФАС.