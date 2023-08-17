Центр "Мой бизнес" в Подмосковье поможет МСП повысить квалификацию сотрудников

Работники предприятий могут пройти обучение на условиях софинансирования: 30% стоимости обучения оплачивает предприниматель, оставшиеся 70% погасят в рамках государственной поддержки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Московской области на условиях софинансирования поможет малым и средним предпринимателям (МСП) организовать обучение сотрудников для повышения их квалификации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Субъектам малого и среднего предпринимательства в Подмосковье доступна новая мера поддержки, которая реализуется центром "Мой бизнес", созданного в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Теперь МСП могут получить услуги по повышению квалификации сотрудников. Обучение в рамках поддержки сотрудники предприятий МСП могут пройти на условиях софинансирования: 30% стоимости обучения оплачивает предприниматель, оставшиеся 70% будет погашено в рамках государственной поддержки", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что сумма господдержки не может превышать 100 тыс. рублей. При этом количество сотрудников, которые могут пройти обучение, не ограничено. Воспользоваться новой услугой могут субъекты МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. Предприятие должно работать и не иметь задолженностей. Также для получения услуги нужно зарегистрироваться на Цифровой платформе МСП.РФ.

"Продолжительность учебных программ повышения квалификации - от 16 академических часов. По результатам прохождения обучения сотрудникам, прошедшим курсы, выдается удостоверение о повышении квалификации", - добавили в пресс-службе.