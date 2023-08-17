Работа подпавшей под санкции США Defence Engineering приостановлена с 2021 года

Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, "предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров"

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Деятельность казахстанской компании Defence Engineering, подпавшей в санкционный список США, приостановлена в феврале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана.

"Министерство нацэкономики Казахстана информирует, что компания Defence Engineering действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN. Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное. По информации Министерства финансов Казахстана, деятельность компании приостановлена с 14.02.2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, "указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров".