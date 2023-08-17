В Турции заявили, что будут придерживаться международных норм в экономической политике

По словам министра финансов и казначейства республики Мехмета Шимшека, в краткосрочной перспективе "приоритетом является окончательное установление макрофинансовой стабильности и повышение предсказуемости"

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Турции будут придерживаться прозрачности, последовательности, предсказуемости и соответствия международным нормам в экономической политике. Об этом заявил министр финансов и казначейства республики Мехмет Шимшек.

"Прозрачность, последовательность, предсказуемость и соответствие международным нормам - наши основополагающие принципы в экономической политике. Мы хотим достичь цели макрофинансовой стабильности и устойчивого роста. Мы будем действовать в рамках понимания системы, которая принимает принципы плавающего валютного курса, открытой для внешнего мира и основанной на правилах экономики. Безусловно, в краткосрочной перспективе нашим приоритетом является окончательное установление макрофинансовой стабильности и повышение предсказуемости", - сказал он в ходе выступления.

По словам Шимшека, "снижение политической неопределенности после выборов" и предпринятые властями страны "шаги в области монетарной и фискальной политики начали оказывать положительное влияние на ожидания в отношении турецкой экономики". "Рейтинговые агентства начали представлять более позитивный прогноз по Турции, а на прошлой неделе одно из рейтинговых агентств изменило прогноз по банковскому сектору с негативного на стабильный", - добавил министр.

В последний месяц турецкая национальная валюта продолжает обесцениваться, сейчас турецкая лира торгуется на отметке 27,1 за $1. Ранее ЦБ Турции увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, обещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции. Однако после этого турецкая лира все еще продолжает падать.