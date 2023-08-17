СМИ: Индия ведет переговоры с Россией о закупке 8-9 млн тонн пшеницы

По данным газеты Economic Times, решение о закупке российского зерна могут принять через несколько недель

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Индия ведет переговоры с Россией об импорте крупной партии пшеницы для снижения цен на нее на внутреннем рынке. Об этом сообщили газете Economic Times источники.

"Правительство изучает возможность импорта пшеницы из России по каналам частной торговли или путем заключения межправительственной сделки. Решение будет приниматься осторожно", - заявил один из источников.

По словам другого собеседника издания, хотя Индии для покрытия дефицита пшеницы на рынке требуется от 3 млн до 4 млн метрических тонн зерна, Нью-Дели может рассмотреть возможность импорта 8-9 млн тонн российской пшеницы, чтобы оказать большее воздействие на снижение цен.

По данным источников Economic Times, решение о закупке российского зерна может принято через несколько недель. План индийского кабмина по импорту пшеницы рассматривается в качестве одной из возможных мер по сдерживанию продовольственной инфляции.

Последний раз Индия импортировала значительные объемы пшеницы в 2017 году, закупки составили 5,3 млн тонн.

Рост цен на пшеницу в Индии

Оптовые цены на пшеницу в республике выросли примерно на 10% до семимесячного максимума в августе из-за ограниченных запасов. По состоянию на 1 августа госрезервы пшеницы в Индии составляли 28,3 млн тонн, что на 20% ниже среднего показателя за 10 лет.

Рост цен на пшеницу был вызван в том числе введением правительством в этом году впервые с 2008 года ограничений на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах для оптовой и розничной продажи. По заявлению Министерства по делам потребителей Индии, на такой шаг власти республики пошли для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляцией.

Индия входит в число мировых лидеров по производству молока и мяса, зерновых и зернобобовых культур. В то же время страна - крупнейший в мире импортер растительных масел, а также находится среди ведущих покупателей фасоли и чечевицы. В 2022 году объем аграрного импорта республики составил рекордные $34,1 млрд. Россия заняла 8-е место среди поставщиков сельхозпродукции.