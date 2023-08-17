Украина 16 августа получала помощь из Румынии из-за рекорда потребления электричества

Страна 17 августа импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии, сообщила компания "Укрэнерго"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украина накануне из-за рекордного потребления электроэнергии была вынуждена запросить аварийную помощь у Румынии, сегодня страна импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"16 августа в энергосистеме в 21:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) был зафиксирован новый летний рекорд потребления, - говорится в сообщении. - Поэтому компания "Укрэнерго" принимала аварийную помощь от Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления".

В компании отметили, что сегодня производится импорт электроэнергии из Словакии и Молдавии в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 645 МВт. Экспорт отсутствует.

В "Укрэнерго" сообщили о повреждении в электросетях в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области и ДНР. "Обесточены 429 населенных пунктов", - добавили там.