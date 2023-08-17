Эксперт считает, что цены на энергоносители не позволяют ФРГ преодолеть экономический спад

По мнению председателя Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими, властям следует предоставить промышленным предприятиям субсидии

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители, поэтому властям страны следует предоставить промышленным предприятиям субсидии. Такое мнение выразила председатель Ассоциации германских профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По ее словам, многие предложения германских властей по оживлению экономической конъюнктуры республики основываются на предпосылке, что ФРГ "просто испытывает общий экономический спад". Фахими считает, что причина экономических проблем Германии "более конкретная" и в значительной степени сводится к высоким ценам на электроэнергию. "Именно поэтому мы все еще с таким трудом выходим из этой кризисной фазы", - заявила председатель DGB.

В этом контексте она призвала правительство страны предоставить крупным промышленным предприятиям временные субсидии для сдерживания цен на электроэнергию. Эксперт подчеркнула, что отрасли экономики ФРГ оказались в неравной степени затронуты последствиями энергокризиса, поэтому такая целевая мера будет гораздо более эффективной, чем обсуждаемый правительством общий пакет налоговых льгот для германской экономики в размере €6,5 млрд.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация.

Правительство ФРГ в ноябре 2022 года для борьбы с энергокризисом утвердило механизм по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса. Дискуссии ведутся и касательно возможных мер по оказанию помощи крупным промышленным предприятиям, но по этому вопросу у германских политиков пока нет единства.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.