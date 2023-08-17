СМИ: Турция будет пропускать через проливы идущие с Украины суда с зерном

Портал Elips Haber утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору"

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины. Об этом сообщает телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", - приводит телеканал слова источника на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Между тем новостной портал Elips Haber со ссылкой на свои источники в Минобороны Турции утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, где он находился до начала специальной военной операции России, и покинул территориальные воды Украины. По данным сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым воспользовавшимся объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Турция обсуждает с Москвой и Киевом вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов, но гарантий этого пока нет. Он сообщил, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.