17 августа, 09:17,
обновлено 17 августа, 09:40

СМИ: Турция будет пропускать через проливы идущие с Украины суда с зерном

EPA-EFE/ ERDEM SAHIN
© EPA-EFE/ ERDEM SAHIN

Портал Elips Haber утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору"

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины. Об этом сообщает телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", - приводит телеканал слова источника на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Между тем новостной портал Elips Haber со ссылкой на свои источники в Минобороны Турции утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

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16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, где он находился до начала специальной военной операции России, и покинул территориальные воды Украины. По данным сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым воспользовавшимся объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Турция обсуждает с Москвой и Киевом вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов, но гарантий этого пока нет. Он сообщил, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. 

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© Информационное агентство ТАСС
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