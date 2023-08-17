В КБР на поддержку промпредприятий направят 60 млн рублей в 2023 году

Министр промышленности, энергетики и торговли республики Шамиль Ахубеков сообщил, что средства пойдут на предоставление займов с низкой процентной ставкой для приобретения технологического оборудования

НАЛЬЧИК, 17 августа. /ТАСС/. Средства в размере 60 млн рублей будут направлены на поддержку промышленных предприятий в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2023 году. Помощь будет оказана за счет средств Фонда развития промышленности, сообщил ТАСС министр промышленности, энергетики и торговли республики Шамиль Ахубеков.

"В 2023 году Гарантийному фонду предоставлена субсидия в размере 60 млн рублей в целях финансового обеспечения затрат по предоставлению финансовой поддержки промышленным предприятиям КБР. Указанные средства будут направлены на предоставление займов с низкой процентной ставкой в целях приобретения технологического оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов", - рассказал Ахубеков.

Также в рамках реализации госпрограммы КБР "Развитие промышленности и торговли в КБР" министерство планирует предоставить из республиканского бюджета в 2023 году субсидии на возмещение части затрат промпредприятий на приобретение нового оборудования. Кроме региональных мер поддержки предприятий, власти поддерживают инвестпроекты на всех этапах реализации, в том числе помогают в подборе и предоставлении земельных участков для реализации новых проектов. "Нормативно закреплено и применяется на практике предоставление земельных участков без проведения процедуры торгов для импортозамещающих проектов. Указанные механизмы помогают привлечь инвесторов", - уверен министр.

Функциями регионального фонда развития промышленности в регионе наделен Гарантийный фонд КБР. Финансовая поддержка субъектам предпринимательской деятельности в сфере промышленности оказывается с 2021 года.

В 2021 году первую субсидию на общую сумму 30 млн рублей получили два предприятия. В 2022 году гранты на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на общую сумму 14 млн рублей на пополнение оборотных средств получили три предприятия - "Севкаврентген Д", "Воентекстильпром" и "Кровля сервис", а ООО "Текстиль имидж" получило заем.

На помощь государства по данному направлению могут рассчитывать субъекты промышленности, работающие не менее двух лет, и у которых отсутствует задолженность по налогам, они не должны состоять в реестрах недобросовестных поставщиков. Еще одно условие - отсутствие судебных разбирательств, банкротств.