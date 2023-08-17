В Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о международных ТОР

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что параллельно идет работа с инвесторами из некоторых дружественных государств

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Законопроект о международных территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом журналистам сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"У нас согласованы основные условия законопроекта, сейчас он готовится и в осеннюю сессию будет внесен в Госдуму", - сказал он.

Министр отметил, что параллельно идет работа с инвесторами из дружественных государств - из Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразийского экономического союза - для того, чтобы создавать совместные производства, логистические комплексы и туристические проекты в рамках этого режима.

"Режим будет иметь более выгодные условия, я рассчитываю, что в два раза привлекательнее, чем существующие. Для наиболее масштабных проектов мы будем предусматривать возможность заключения международных договоров, по которым эти проекты будут получать уникальные условия", - добавил Чекунков.

Законопроект о международной ТОР разработан Минвостокразвития по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее в министерстве определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.