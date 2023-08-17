17 августа, 09:28

Филиппины выразили интерес к привлечению технологий из РФ для переработки никелевой руды

Руда в основном экспортируется в необработанном виде в Китай, отметило торгпредство России на Филиппинах

БАНГКОК, 17 августа. /ТАСС/. Филиппины выразили заинтересованность в привлечении российских технологических решений для увеличения переработки на территории республики никелевой руды, которая в основном экспортируется в необработанном виде в Китай. Об этом в своем Telegram-канале сообщило торговое представительство России на Филиппинах.

Торгпредство в четверг провело переговоры с руководством горнодобывающей палаты Филиппин, объединяющей крупнейшие предприятия отрасли. "В ходе встречи обсудили возможности наращивания взаимовыгодного сотрудничества между филиппинскими и российскими компаниями. Особую заинтересованность филиппинская сторона проявила в отношении российских технологий автоматизации процессов, а также в привлечении российских технологических решений для увеличения переработки никелевой руды на территории республики", - отметили в торгпредстве.

Руководство горнодобывающей палаты Филиппин выразило готовность оказать содействие заинтересованным российским предприятиям в установлении контактов с местными лидерами отрасли. 

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