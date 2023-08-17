Объем торгов ипотечными облигациями на вторичном рынке вырос в восемь раз

Их объем за второй квартал 2023 года достиг 4,5 млрд рублей, сообщил аналитический центр ДОМ.РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объем торгов ипотечными облигациями на вторичном рынке за второй квартал 2023 года вырос в восемь раз - до 4,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в обзоре рынка ипотечных облигаций, подготовленном аналитическим центром ДОМ.РФ.

"Объем торгов на вторичном рынке с ИЦБ ДОМ.РФ (ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ - прим. ТАСС) увеличился почти в восемь раз за квартал, до 4,5 млрд рублей в II квартале, количество сделок на 8%, до 22,4 тыс.", - говорится в обзоре.

Кроме того, значительно выросла активность по сделкам РЕПО с ИЦБ ДОМ.РФ. Их объем достиг 3,8 трлн рублей (+33% к I кварталу 2023 года), а 97% пришлось на биржевое РЕПО с Казначейством России.

По состоянию на 30 июня 2023 года в обращении оставалось 56 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ на 988 млрд рублей. Согласно обзору, во втором квартале 2023 г. число инвесторов в ИЦБ ДОМ.РФ выросло до 8,2 тыс. (+6% за квартал), более 95% из них физические лица.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей национального проекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.