В России состоялся первый сеанс видеосвязи с территорией без покрытия сотовых сетей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что вся территория страны, включая Арктику и Дальний Восток, должна быть оснащена современными источниками связи к 2030 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Первый сеанс видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей состоялся в России. Вся территория России, включая Арктику и Дальний Восток, должна быть оснащена современными источниками связи к 2030 году. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Соединение было установлено между Центром управления полетами ООО "Бюро 1440" (входит в "ИКС-холдинг") в Москве и горой Фишт в Республике Адыгея, находящейся вне зоны обслуживания традиционных сервисов связи, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"К 2030 году вся территория России, в том числе Арктика и Дальний Восток, должна быть оснащена современными источниками связи. <...> В перспективе спутниковая группировка, являясь прямым аналогом Starlink, сможет оказывать услуги связи в других странах мира. Это позволит нам развивать труднодоступные территории, выводя экономику субъектов на новый уровень", - сообщил Чернышенко.

Вице-премьер по видеосвязи обсудил вопросы устранения цифрового неравенства в регионе с министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея Заурбеком Шу, а также пообщался с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова Сергеем Шевелевым. Чернышенко подчеркнул, что устойчивая связь обеспечит качественный и отдых безопасный для туристов, к примеру, в Адыгее, с которой была установлена связь. В частности, там будет создан круглогодичный курорт "Лагонаки" с фондом почти 700 номеров и ежегодным туристически-экскурсионным потоком около 500 тыс. человек.

О планах

С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников, добавили в аппарате вице-премьера.

"В планах к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. Развитие группировки низкоорбитальных космических аппаратов позволит обеспечить равномерное покрытие широкополосной передачей данных даже труднодоступные места, а также придаст импульс развитию новых поколений связи", - подчеркнули в аппарате.

В конце июня 2023 года с космодрома "Восточный" на орбиту было выведено три аппарата связи "Рассвет-1" производства "Бюро 1440".