Из этой суммы $88,4 млн предоставят в виде грантовых средств

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Всемирный банк выделит Молдавии $97,7 млн на поддержку бюджета, $88,4 млн из этой суммы будет предоставлено в виде грантовых средств. Соответствующее соглашение ратифицировал парламент республики.

"Всемирный банк будет софинансировать через многосторонний донорский трастовый фонд программу "Молдавия, готовность к чрезвычайным ситуациям, устойчивость и конкурентоспособность. Политика развития 2" на сумму $97,7 млн. <…> Средства будут направлены на финансирование потребностей государственного бюджета с целью смягчения негативных последствий войны на Украине и обеспечения жизнестойкости и конкурентоспособности страны", - информирует пресс-служба законодательного органа.

Деньги поступят через Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития. Соглашение о гранте подписано 9 августа 2023 года.