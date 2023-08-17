В Южной Корее считают, что продовольственная ситуация в КНДР в 2023 году улучшилась

Причинами стали хороший урожай картофеля и кукурузы, а также возобновление трансграничных грузоперевозок, заявили в южнокорейском министерстве объединения

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация с продовольственной безопасностью в КНДР улучшилась благодаря хорошему урожаю картофеля и кукурузы, а также возобновлению трансграничных грузоперевозок. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на данные южнокорейского министерства объединения.

Согласно ним, "производство продуктов питания в Северной Корее в этом году ожидается на неплохом уровне, учитывая, что страна не пострадала сильно от дождей и наводнений". Считается, что КНДР испытывала серьезные проблемы с самообеспечением продуктами питания во время пандемии, когда границы страны были полностью закрыты.

В то же время, по данным министерства объединения, в КНДР зафиксирован резкий рост цен на продовольственные продукты. Так, стоимость пшеничной муки с начала 2019 года выросла на 445%, а коэффициент Энгеля, который измеряет удельный вес расходов населения на продукты питания в общих потребительских расходах, составлявший пять лет назад 58%, вырос до 94%.

Агентство ЦТАК в июле сообщило, что КНДР добилась "блестящих, чудесных" результатов в сельском хозяйстве в первой половине 2023 года, план выполнили и другие ключевые отрасли экономики. В конце 2022 года на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва было выдвинуто 12 основных задач для народного хозяйства. На VII пленуме в марте этого года лидер КНДР Ким Чен Ын призвал выполнить цели по производству зерна в 2023 году.