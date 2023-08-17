ММК переведет участок шахты "Чертинская-Коксовая" на добычу угля без участия рабочих

Добычу угля на новом пласте запланировали на конец 2025 года, сообщили в компании

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Компания "ММК-уголь" (входит в группу "Магнитогорского металлургического комбината") завершает подготовительные работы по разработке пласта №6 (участок "Чертинский Глубокий") на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кемеровской области, планирует начать там добычу угля без нахождения рабочих в забоях - по технологии безлюдной выемки, сообщили в ММК.

"Добыча будет вестись по технологии безлюдной выемки, благодаря чему удастся полностью исключить любые риски для работников в забое", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту, который предусматривает строительство механизированного очистного комплекса с безлюдной выемкой угля. "Оператор из соседнего штрека будет управлять забойным оборудованием с помощью видеокамер и многочисленных датчиков, установленных на комбайне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что балансовые запасы участка "Чертинский Глубокий" составляют 14,7 млн тонн угля марки "Ж". Добыча угля на новом пласте запланирована на конец 2025 года, годовой объем добычи в целом по шахте составит от 1,8 до 2,2 млн тонн, добавили в ММК.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.