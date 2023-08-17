Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню

По данным на 12:53 мск, доллар снижался до 1,84%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает демонстрировать рост по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 12:53 мск, доллар снижался до 1,84% и находился на уровне 92,92 рубля. В 12:55 мск евро опустился ниже 101 рубля впервые с 1 августа и торговался на уровне 100,92 рубля (-2,2%). Юань находился на отметке 12,635 рубля (-2,07%).

К 13:13 мск доллар ускорил снижение на 1,94% - до 92,83 рубля, евро терял 2,15% и находился на отметке 100,98 рубля. Юань снижался на 1,78% - до 12,672 рубля.