17 августа, 09:59,
обновлено 17 августа, 10:23
Колебания курса рубля

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

По данным на 12:53 мск, доллар снижался до 1,84%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает демонстрировать рост по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 12:53 мск, доллар снижался до 1,84% и находился на уровне 92,92 рубля. В 12:55 мск евро опустился ниже 101 рубля впервые с 1 августа и торговался на уровне 100,92 рубля (-2,2%). Юань находился на отметке 12,635 рубля (-2,07%).

К 13:13 мск доллар ускорил снижение на 1,94% - до 92,83 рубля, евро терял 2,15% и находился на отметке 100,98 рубля. Юань снижался на 1,78% - до 12,672 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация