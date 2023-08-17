"Бюро 1440" планирует запустить сервис спутникового интернета в эксплуатацию в 2027 году

В России ранее состоялся первый сеанс видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Компания "Бюро 1440", входящая в российский "ИКС холдинг", планирует запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию в 2027 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Бюро 1440" Алексей Шелобков.

"Наша цель - запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию в 2027 году. Одновременно с этим мы строим собственное серийное массовое производство и разворачиваем наземный телекоммуникационный сегмент", - сказал Шелобков.

Ранее в России состоялся первый сеанс видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей, в котором принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Соединение было установлено между Центром управления полетами ООО "Бюро 1440" в Москве и горой Фишт в Республике Адыгея, находящейся вне зоны обслуживания традиционных сервисов связи.

В конце июня 2023 года с космодрома "Восточный" на орбиту было выведено три аппарата связи "Рассвет-1" производства "Бюро 1440".