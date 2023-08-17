17 августа, 10:20

В Турции заявили, что следят за усилиями по созданию маршрутов доставки зерна с Украины

Телеканал Haber Global ранее сообщил, что Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для украинских судов с зерном

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Турция выступает за возобновление зерновой сделки и внимательно отслеживает усилия других стран по организации альтернативных маршрутов в Черном море для вывоза зерна из портов Украины. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы мы не ведем. Другие страны работают над альтернативными маршрутами и путями. Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Каких-либо проблем с тем, чтобы суда подходили к турецким проливам для прохода через них, нет", - отмечает телеканал.

Ранее телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщил, что Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины.

Между тем новостной портал Elips Haber со ссылкой на источники в Минобороны Турции утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

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16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, где он находился до начала специальной военной операции России, и покинул территориальные воды Украины. По данным сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым воспользовавшимся объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Турция обсуждает с Москвой и Киевом вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов, но гарантий этого пока нет. Он сообщил, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. 

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