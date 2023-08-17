В Турции заявили, что следят за усилиями по созданию маршрутов доставки зерна с Украины

Телеканал Haber Global ранее сообщил, что Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для украинских судов с зерном

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Турция выступает за возобновление зерновой сделки и внимательно отслеживает усилия других стран по организации альтернативных маршрутов в Черном море для вывоза зерна из портов Украины. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы мы не ведем. Другие страны работают над альтернативными маршрутами и путями. Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Каких-либо проблем с тем, чтобы суда подходили к турецким проливам для прохода через них, нет", - отмечает телеканал.

Ранее телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщил, что Анкара готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины.

Между тем новостной портал Elips Haber со ссылкой на источники в Минобороны Турции утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, где он находился до начала специальной военной операции России, и покинул территориальные воды Украины. По данным сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым воспользовавшимся объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Турция обсуждает с Москвой и Киевом вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов, но гарантий этого пока нет. Он сообщил, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.