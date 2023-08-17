Мишустин заявил, что у России есть компетенции в сфере газотурбинного двигателестроения

По словам премьера, это большое завоевание на фоне других стран

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Россия полностью обладает собственными компетенциями в сфере газотурбинного двигателестроения, что является большим завоеванием на фоне других стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"Газотурбинное двигателестроение, не только авиационное, - это одна из самых сложных высокотехнологичных отраслей, которые вообще существуют. Россия - это страна, которая обладает полностью своими компетенциями в этой сфере. И это очень большое завоевание. Всего, наверное, пять стран можно насчитать, которые обладают компетенциями и могут производить сами такого класса установки", - отметил глава кабмина.

Он подчеркнул, что, "без сомнения, на сегодняшний день необходимо всячески продолжать не только вкладываться в новые разработки, в том числе научно-исследовательские и конструкторские, но и повышать спрос". Мишустин пояснил, что это нужно для того, чтобы у заказчиков было понимание, что в России "можно найти решение, которое спасет от всех зарубежных аналогов".

К решению этого вопроса, по словам премьера, необходимо подойти в том числе путем квотирования, возможности получения льгот, гарантированной помощи и поддержки от государства. "Надо думать о квотах. Сейчас решения нет, возможно, даже до 50% стимулировать, чтобы именно наши двигатели применяли. Это обязательно нужно делать. Мы должны 100% стимулировать использование отечественных высокотехнологичных решений", - подчеркнул председатель правительства. Он отметил, что поручит Минпромторгу и Минэнерго проработать этот вопрос.

Мишустин назвал ПАО "ОДК-Кузнецов" легендарным предприятием. "Двигатели, которые вы делаете, известны на всю страну. Конечно, я хочу поблагодарить коллектив за то, что сохранили компетенции, и пожелать удачи и успехов всем: рабочим, инженерам, технологам, ученым", - добавил глава кабмина.

В ходе посещения предприятия премьер осмотрел цех по производству шестерен и агрегатов, цех окончательной сборки газотурбинных двигателей большой и малой размерности для авиации и наземного применения, стенд испытаний двигателей большой размерности и корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей. Также премьер ознакомился с презентацией деятельности "ОДК-Кузнецов".

"ОДК-Кузнецов"

Предприятие входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Ростеха и специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей. По итогам 2022 года "ОДК-Кузнецов" нарастил выручку до 20,7 млрд рублей, выполнив все контрактные обязательства перед ключевыми заказчиками - Минобороны РФ, ПАО "Туполев", Газпромом и Роскосмосом.

Как отмечается в сопроводительных материалах к рабочей поездке, продукция "ОДК-Кузнецов" имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации Воздушно-космических сил России. На предприятии были сконструированы, произведены и обслуживаются двигатели НК-12 для дальних бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолета Ан-22 "Антей", двигатели НК-25 для бомбардировщиков Ту-22М3 и НК-32 серии 01 и 02 для стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Опытно-конструкторское бюро предприятия выступило головным разработчиком перспективного авиационного двигателя большой мощности. Опытные образцы изделия проходят испытания, ведется подготовка к производству. В нынешнем году "ОДК-Кузнецов" стал головным разработчиком самого большого двигателя для отечественных тяжелых вертолетов ПД-8В. Новый двигатель будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26.

Кроме того, 65 лет предприятие является единственным производителем жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для ракет-носителей типа "Союз", обеспечивая 100% пилотируемых отечественных космических пусков и до 80% - коммерческих.

Газотурбинные двигатели НК-12СТ, НК-14СТ и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт используются в составе газоперекачивающих агрегатов российских и иностранных газовых компаний. "ОДК-Кузнецов" заканчивает разработку и ведет освоение производства двигателя НК-36И-32 с повышенной мощностью 32 МВт.

В "ОДК-Кузнецов" сейчас реализуется программа модернизации производственных мощностей, инвестиции в которую составляют порядка 40 млрд рублей. На данном этапе реализованы 15 проектов реконструкции и технического перевооружения.