Глава Минэнерго Казахстана заявил о существенном росте числа сторонников строительства АЭС

По словам Алмасадама Саткалиева, строительство станции создаст множество рабочих мест в высокотехнологичных отраслях

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Число сторонников строительства АЭС в Казахстане после кампании по информированию населения существенно выросло. Об этом заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Мы знаем, что сейчас различные мнения существуют, но количество людей, поддерживающих строительство атомной станции, существенно выросло, потому что они получили информацию о том, какие технологии будут использованы, о безопасности данной станции, о тех возможностях, которые будут и для развития страны, и для развития региона", - сказал он журналистам.

По его словам, строительство АЭС создаст множество рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. "У нас есть все базовые предпосылки, мы номер один производитель урана, мы уже начали производить сборки, топливо для атомных реакторов", - пояснил министр. Он заверил, что мнение общественности при принятии решения по АЭС "будет учтено". Только после проведенных общественных слушаний в ряде регионов правительство примет решение, подчеркнул он.

Ранее в министерстве сообщали, что 22 августа слушания пройдут в селе Улкен Жамбылского района Алма-Атинской области, где планируется возводить АЭС.

В настоящее время в Казахстане изучают предложения от ведущих мировых компаний для строительства АЭС на территории страны. Составлен список из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности, в их числе корейская KHNP, китайская CNNC, российская госкорпорация "Росатом" и французская EDF.