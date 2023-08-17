По словам бывшего главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, представители "Газпром-медиа холдинга" проголосовали против продления прав на товарные знаки "Радио "Эхо Москвы" и "Эхо Москвы"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Газпром-медиа холдинг" неоднократно предлагал ликвидировать ЗАО "Эхо Москвы" и считает целесообразным такое решение, сообщила пресс-служба холдинга.

Бывший главный редактор закрытой радиостанции Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом) сообщил в Telegram-канале, что представители "Газпром-медиа холдинга" на заседании совета директоров проголосовали против продления прав на товарные знаки "Радио "Эхо Москвы" и "Эхо Москвы". При этом, по его утверждению, стоимость товарных знаков оценивается в миллионы долларов.

"Газпром-медиа холдинг" считает целесообразным ликвидацию ЗАО "Эхо Москвы", которую холдинг предлагал неоднократно. Хозяйственная деятельность общества полностью прекращена более года назад", - говорится в комментарии холдинга по этому вопросу.

8 августа стало известно, что международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня") подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы". В МИА "Россия сегодня" не называли возможные варианты использования бренда, отмечая, что сначала необходимо дождаться решения Роспатента.

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту радиостанции "Эхо Москвы". Позже она была отключена от эфира. Руководство СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд с требованием его отмены. Впоследствии совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.