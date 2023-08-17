По словам премьера, в России "есть чем заниматься"

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. Глава кабмина сегодня прилетел с рабочей поездкой в Самару, где посетил ПАО "ОДК-Кузнецов" - предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении.

"Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", - сказал глава кабмина. "Все у нас получится", - подчеркнул он.

Мишустин отметил, что не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели [цеха], я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", - поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", - заключил он.