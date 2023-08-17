Казахстан из-за дефицита импортирует из России 45 тыс. тонн бензина Аи-95

В Минэнерго республики ранее сообщали о дефиците бензина Аи-95 в связи с ремонтными работами на Чимкентском нефтеперерабатывающем заводе

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Казахстан в конце августа импортирует из России 45 тыс. тонн бензина Аи-95, так как производство топлива этой марки в республике приостановлено из-за ремонтных работ. Об этом сообщил журналистам вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"У нас предусмотрен импорт 45 тыс. тонн бензина марки Аи-95. На сегодняшний момент соответствующие контракты заключены дочерними организациями нашей национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз", импорт будет осуществлен в августе месяце", - сказал он.

Ранее в Минэнерго республики сообщали о дефиците бензина Аи-95 в связи с ремонтными работами на Чимкентском нефтеперерабатывающем заводе.