17 августа, 11:05

IT-стартапы представят Москву на конференции альянса цифровых инноваций G20 в Индии

В частности, город презентует онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Встреча участников альянса цифровых инноваций "Большой двадцатки" (G20) проходит с 17 по 19 августа в Индии, от Москвы будут представлены три IT-стартапа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Там уточнили, что в этом году Россия представит шесть стартапов. Они были отобраны Министерством экономического развития России совместно с Агентством инноваций Москвы и экспертами по направлениям: "Финансовые технологии", "Технологии в области здравоохранения", "Безопасная цифровая инфраструктура", "Образовательные технологии", "Технологии в сфере сельского хозяйства" и "Экономика замкнутого цикла".

"Москва представит три проекта, в том числе онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности. Все решения инновационны и при этом просты в использовании, что делает их привлекательными для потенциальных клиентов", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, онлайн-платформа личных кабинетов для инвестиционных советников и финансовых консультантов решает вопросы безопасности, аналитики, отчетности, автоматизации исполнения индивидуальных рекомендаций и масштабирования бизнеса. Решение уже используют в Белоруссии и Казахстане.

Сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности позволяет педагогам проводить занятия по школьным предметам в VR-формате и взаимодействовать с цифровыми двойниками учеников. Любой чертеж или формула могут быть представлены в виде объемной модели в виртуальной реальности прямо на уроке. Приложение обладает простым пользовательским интерфейсом и не требует навыков программирования. 

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