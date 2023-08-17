Биржевые цены летнего дизеля, бензина Аи-95 и мазута вновь обновили рекорды

В частности, цена летнего дизеля составила 67,848 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива, бензина марки "Премиум-95" и топочного мазута в европейской части России по итогам торгов в четверг обновила рекордные значения. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,38%, до 67,848 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом. Стоимость этого вида топлива держится на рекордных уровнях с 2 августа.

Стоимость топочного мазута и бензина Аи-95 также достигла рекордных значений. Так, бензин Аи-95 подорожал за день на 0,91%, до 69,961 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, достигнутый 24 июля (69,925 тыс. рублей за тонну). Цена топочного мазута выросла на 0,12%, до 35,453 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум по этому виду топлива был достигнут накануне - 16 августа (35,411 тыс. рублей за тонну).

Бензин Аи-92 подорожал на 1,08%, до 62,434 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,19%, до 67,236 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов подросла на 11,34%, до 28,957 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 7,63%, до 25,714 тыс. рублей за тонну.