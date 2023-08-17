Минсельхоз намерен стимулировать спрос на отечественные семена

Как подчеркнул директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений ведомства Роман Некрасов, по семенам Россия должна быть независима от других государств

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 17 августа. / ТАСС/. Увеличение спроса на отечественные семена, а также достижение продовольственной независимости по семенам в РФ являются одними из ключевых задач Министерства сельского хозяйства России. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"Конечно, у нас есть планы по развитию отечественного семеноводства. И понятное дело, что условия для бюджетного процесса сегодня не самые простые, но мы думаем над тем, как стимулировать спрос на отечественные семена. Это тоже наша важная задача, которую мы видим, которую мы понимаем и над которой мы работаем", - сказал Некрасов в ходе агропромышленной выставки "МинводыАгро", которая проходит с 17 по 19 августа в выставочном центре "МинводыЭкспо".

Он отметил, что также нужно стимулировать бизнес, чтобы он инвестировал в науку. "Мы должны создать условия, при которых бизнес будет инвестировать в науку, потому что только за счет бюджетных средств этот процесс не вытащить", - добавил руководитель департамента.

Некрасов также подчеркнул, что по семенам страна должна быть независима от других государств. "Мы сегодня понимаем, что нам нужно стимулировать научные исследования. Нам нужно работать с дружественными странами в этом направлении. Нам нужно создавать условия для того, чтобы мы по семенам достигли своей продовольственной независимости", - сказал он.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ пояснил, что для этого профильное ведомство увеличило в 2,5 раза субсидии на строительство селекционных семеноводческих центров. "Сегодня инициатор проекта по развитию семеноводства в регионе может субсидировать половину понесенных затрат - 50% расходов берет на себя бюджет. Это очень серьезный стимул для того, чтобы отрасль капитализировалась, потому что мы в какой-то момент времени полностью переориентировались на завоз, на импорт семян, а нам очень важно, чтобы у нас не только было что размножать, над этим работает наука, но и были мощности, на которых можно этот процесс реализовать технологически", - сообщил Некрасов.