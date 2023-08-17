Работники системообразующих предприятий ОПК с 2024 года получат льготы при аренде жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал работникам РКЦ "Прогресс" решить вопрос об ускоренном применении стандартов для новых разработок предприятия

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Работники системообразующих предприятий оборонного комплекса России с 2024 года будут обеспечиваться арендным жильем на льготных условиях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в четверг в Самаре посетил АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", работники которого обратились к главе правительства с просьбой включить их центр в перечень предприятий ОПК, обеспечиваемых льготным жильем.

"Я дам соответствующее поручение - рассмотреть такую возможность. В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти", - сказал Мишустин.

При этом он отметил, что ПАО "ОДК-Кузнецов", специализирующееся на разработке и производстве ракетных двигателей, которое премьер посетил ранее в четверг в Самаре, в этот перечень уже включено.

Со своей стороны губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заверил премьер-министра в том, что в регионе есть опыт предоставления специалистам арендного жилья, и он будет применен в отношении предприятий ОПК.

Стандарты для новых разработок

Глава правительства пообещал также работникам оборонного предприятия решить вопрос об ускоренном применении стандартов для новых разработок РКЦ "Прогресс".

Ему рассказали о том, что разработки центра, основанные на применении аддитивных технологий, не удается оперативно внедрить в производство до тех пор, пока Росстандарт не примет соответствующую нормативную базу.

"Это очень важный вопрос. Все новое, конечно, нужно испытывать, и все элементы, связанные с испытательным циклом, все-таки должны быть выполнены. Стандарт - это то, что государство будет гарантировать для применения и масштабирования на сложных производствах. И здесь очень важно во всех этих испытаниях и нормативных актах не потерять новизну (разработки - прим. ТАСС), но и сделать все надежно", - заметил глава правительства.

Он заверил, что соответствующее поручение будет дано и необходимая работа с Росстандартом будет проведена. "У вас много новых разработок. И такие центры, как "ОДК-Кузнецов" и ваш, должны иметь возможность такие стандарты внедрять как можно быстрее", - сказал Мишустин.