17 августа, 11:35

В Молдавии ужесточают контроль за обменом валюты для борьбы с отмыванием денег

Как отметили в пресс-службе Партии действия и солидарности, отменяется порог в $565

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии ужесточают контроль за обменом валюты, для таких операций граждан обяжут предъявлять удостоверения личности. Соответствующие поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма приняты в первом чтении депутатами правящей Партии действия и солидарности.

"Отменяется порог в 10 тыс. леев ($565 - прим. ТАСС), до которого операции по обмену валюты могут осуществляться без предъявления удостоверяющих личность документов", - информирует пресс-служба законодательного органа.

По словам авторов инициативы, в настоящий момент это ограничение обходят путем выдачи нескольких чеков на сумму, не превышающую порог для возможности анонимного обмена валюты. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация