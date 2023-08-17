Россельхознадзор обсудил с коллегами из ЮАР взаимные поставки мясной продукции

Ведомство ранее передало ветслужбе ЮАР сведения о безопасности местной говядины, свинины и мяса птицы, а также списки готовых к поставкам предприятий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор обсудил с компетентным ведомством ЮАР вопросы взаимных поставок животноводческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Россельхознадзор провел консультации в формате видеоконференции с представителями Министерства сельского хозяйства, земельных реформ и развития сельских территорий Южно-Африканской Республики. Стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся взаимных поставок животноводческой продукции, научно-технического сотрудничества и возможностей информационных систем российского ведомства, позволяющих обмениваться ветеринарными сертификатами в электронном виде", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор передал ветслужбе ЮАР сведения о безопасности местной говядины, свинины и мяса птицы, а также списки готовых к поставкам предприятий. Коллеги из Южной Африки вышлют дополнительные анкеты для оценки риска экспорта мяса до 18 августа 2023 года. Представители ЮАР заинтересованы в обмене аналогичной животноводческой продукцией, отметили в Россельхознадзоре.

Российская сторона в ответ попросила коллег представить развернутые сведения о распространении в ЮАР таких болезней, как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц и других. Кроме того, нужен перечень предприятий, заинтересованных в поставках по каждому виду животноводческой продукции. После этого стороны обсудят условия импорта мясной продукции, а также диких животных из ЮАР, объяснили в службе.

За последние годы объем экспорта российской мясной продукции в африканские страны заметно увеличился, добавили в ведомстве.