В Калмыкии намерены построить девять откормочных площадок для телят до конца 2024 года

Врио министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев сообщил, что открытие новых площадок позволит содержать до 3 тыс. животных

ЭЛИСТА, 17 августа. /ТАСС/. Господдержка поможет фермерам Калмыкии возвести до конца 2024 года девять откормочных площадок для крупного рогатого скота (КРС), на эти цели из федерального бюджета по программе "Семейная ферма" направлено около 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.

"Фермеры республики получили гранты по программе "Семейная ферма", что позволит, согласно условиям программы, возвести на территории региона девять откормочных площадок для телят калмыцкой породы. Общая сумма господдержки из федерального бюджета на эти цели составляет 49,1 млн рублей, в среднем фермеры получат по 7 млн рублей. Некоторые откроют площадки уже до конца этого года, хотя согласно условиям программы имеют право это осуществить до конца 2024 года", - сказал он.

Планируется, что открытие новых откормочных площадок позволит содержать до 3 тыс. телят. Сейчас в республике, по данным районных отделов АПК, работает 77 откормочных площадок на порядка 20,4 тыс. голов КРС.

"За последний год в республике удалось стабилизировать ситуацию в животноводстве, мы "приросли" по показателям на порядка 5 тыс. голов до 362,6 тыс. голов КРС. Организация семейной фермы в населенном пункте - это точка развития экономики в нем: рабочие места, налоги. Задачи, поставленные президентом России по продовольственной безопасности, в регионе лично держит на контроле глава региона Бату Хасиков. Мы намерены популяризировать бренд "калмыцкое мясо", - добавил собеседник агентства.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Калмыцкий госуниверситет работает в тесной связке с предприятиями Калмыкии. На его базе создана первая в России лаборатория по пересадке эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и искусственному осеменению, и ее продукция, отмечают эксперты, имеет высокий экспортный потенциал.

Мясо из степной республики известно исключительными вкусовыми качествами далеко за пределами региона, оно ценится гурманами. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги, что обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.