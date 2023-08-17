"Газпром нефть" поддержит разработку технологий для электромобилей

Поддержку в рамках акселератора StartupDrive могут получить отечественные технологии и проекты по развитию инфраструктуры, совершенствованию процесса зарядки и эксплуатации электротранспорта

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" приняла решение запустить акселерационную программу для российских разработчиков, которые занимаются технологиями для электромобилей. Поддержку в рамках акселератора StartupDrive могут получить отечественные технологии и проекты по развитию инфраструктуры, совершенствованию процесса зарядки и эксплуатации электротранспорта, сообщает компания.

"Участники акселератора получат доступ к инфраструктуре сети АЗС "Газпромнефть" и IT-разработкам компании и ее партнеров, а также техническую помощь и экспертные рекомендации от профессионалов отрасли. Благодаря партнерству StartupDrive с Фондом развития интернет-инициатив конкурсанты сформируют дорожную карту по дальнейшей реализации и интеграции проектов", - отметили в компании.

В результате сотрудничества стартапы смогут доработать свои решения, протестировать гипотезы и создать новые продукты для рынка электротранспорта.

"Мы видим растущий интерес клиентов сети АЗС "Газпромнефть" к электротранспорту и электрозарядной инфраструктуре. В прошлом году компания приступила к оснащению своих АЗС сверхскоростными зарядными станциями для электромобилей. Для дальнейшего развития электротранспортной инфраструктуры мы также выстраиваем сотрудничество с российскими разработчиками технологий, инновационных и программных решений", - отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

По его словам, акселератор дает возможность авторам идей быстрее разрабатывать и коммерциализировать проекты в области электротранспорта и масштабировать бизнес.