В Еврокомиссии сообщили о заполненности газохранилищ ЕС на 89,89%

Представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер признал, что значительную роль в этом сыграла аномально теплая зима в Европе

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Газохранилища в странах Евросоюза заполнены на 89,89%. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Газовые хранилища Евросоюза сейчас заполнены на 89,89%, и это отличный результат", - сказал он. При этом представитель ЕК признал, что значительную роль в этом сыграла аномально теплая зима в Европе.

Ранее Еврокомиссия выступила в поддержку предложения Киева европейским газовым компаниям использовать украинские газохранилища на западе страны для хранения излишков газа. Еврокомиссия отметила, что это позволит Киеву заработать дополнительные деньги.

Весной Еврокомиссия установила, что страны ЕС должны добиться заполнения газохранилищ на 90% к 1 ноября.

В новость внесена правка (15:15 мск) - передается с исправлением степени заполнения газохранилищ в заголовке и по тексту, верно - 89,89%.